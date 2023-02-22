Подозреваемый в коррупции бывший вице-мэр Одессы арестован заочно

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал бывшего первого заместителя городского головы Одессы Михаила Кучука. Его наряду с другими заместителями городского головы Олегом Брындаком и Светланой Бедрегой подозревают в создании преступной организации, которая держала на контроле должностных лиц Одесского горсовета. Одними из организаторов схемы следствие считает одесского миллионера Бориса Кауфмана и его бизнес-партнера Александра Грановского (Боруховича).

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), 21 февраля 2023 года следственный судья ВАКС по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) избрал Кучуку меру пресечения в виде содержания под стражей.

«После его задержания и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос применения этого меры пресечения», – говорится в сообщении.

По данным следствия, с осени 2021 года участники преступной организации контролировали вопросы застройки в Одессе, распоряжения средствами местного бюджета, а также деятельность коммунальных предприятий и их взаимодействие с частным сектором рынка. Фактически преступная организация контролировала все значительные бюджетные расходы Одессы и согласовывала основные вопросы повестки дня сессий Одесского городского совета. Для реализации преступных действий ее участники наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, которые обеспечивали принятие нужных решений органом местного самоуправления.

Действия бывшего заместителя квалифицированы по ч. 3 ст. 255 (создание преступной организации и участие в ней) и ч. 4 ст. 368 (подкуп лица, оказывающего публичные услуги) УК Украины.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что Михаил Кучук больше не работает в одесской мэрии: в январе 2023 года городской голова Геннадий Труханов уволил подозреваемого в коррупции своего заместителя.

Также сообщалось, что первый зам мэра Одессы ударился в бега и подал в отставку из-за границы.

В декабре 2022 года суд арестовал одесских миллионеров Кауфмана и Грановского.

Позже Кауфман вышел из СИЗО под залог в размере 129 миллионов гривен.

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