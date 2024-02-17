Новости Одессы и Одесской области

Одесский сквер на Молдаванке благоустраивать пока не будут: названа причина

Одесский сквер на Молдаванке благоустраивать пока не будут: названа причина

В Одессе при вмешательстве прокуратуры признали недействительным и разорвали договор на капитальный ремонт сквера «Регенсбург» за бюджетные средства на сумму почти 38 млн грн, признав его заключенным с нарушением процедуры закупки.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, договор на ремонт и благоустройство сквера, расположенного в пределах улиц Старопортофранковской, Мечникова и Пишоновской, заключило в декабре 2022 года управление капитального строительства Одесского городского совета с неким предприятием «по результатам открытых торгов с особенностями». Стоимость работ оценили в 37,8 млн гривен.

В то же время, по информации прокуратуры, этот документ содержал ряд нарушений.

Первое нарушение заключалось в том, что закупка работ ра средства из местного бюджета в 2023 году не предусматривалась.

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Помимо этого, заказчик работ, в нарушение Закона Украины «О публичных закупках», не отклонил предложение участника торгов, несмотря на то что тот не предоставил предусмотренные условиями тендера документы о наличии оборудования и материально-технической базы, работников соответствующей квалификации, имеющих необходимые знания и опыт, а также не подтвердил соответствующим документом опыт проведения аналогичных работ.

Прокуроры обратились в суд с иском о признании недействительным решения управления капстроительства Одесского горсовета и результатов закупки, а также договора о закупке подрядных работ за государственные средства. Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил данный иск.

По данным сайта публичных закупок Prozorro, договор о ремонте одесского сквера «Регенсбург» управление капстроительства заключило с ООО «Строительная компания Мега шаг». Его расторгли 26 декабря 2023 года по договоренности сторон.

Напомним, сквер «Регенсбург» ранее именовался Старопортофранковским. Он получил свое нынешнее название в честь немецкого Регенсбурга – города-побратима Одессы – в феврале 2018 года. Такое решение приняли депутаты Одесского горсовета.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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