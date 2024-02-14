В Одесской области отменили тендер на ремонт разрушенной школы: причины

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Так, в ноябре прошлого года Дачненский сельсовет Одесского района провел открытые торги с особенностями на закупку работ по капитальному ремонту Дачненского лицея № 2, поврежденного в результате ракетной атаки 19 июля.

Работы планировалось профинансировать из местного бюджета.

При этом тендерная документация заказчика работ содержала нарушения требований законодательства, сообщили в прокуратуре. В частности, в договорной цене необоснованно учтены завышенные показатели для определения сметной прибыли и показатели административных расходов, а также безосновательно учтены расходы на командировки, которые не предусмотрены тендерной документацией.

Прокуроры сообщили в уполномоченный орган о вышеуказанных нарушениях и предоставили заказчику срок на их самостоятельное устранение.

Дачненский сельсовет решил устранить нарушение путем отклонения тендера в электронной системой закупок, что позволило предупредить безосновательные расходы из местного бюджета на 86 млн грн.

Ранее в Одесской области отменили ряд закупок на сумму около 12 млн грн. Первоначально эти деньги предполагалось потратить на звуковую аппаратуру, плитку, скамьи, деревья и прочее.

Напомним, что жители Одесского региона могут самостоятельно уведомить рабочую группу об обнаружении подозрительной закупки или о ненадлежащем использовании средств органами государственной власти и местного самоуправления. Для этого нужно заполнить форму по этой ссылке.