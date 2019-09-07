«Старопортофрансковский» сквер в Одессе обновят и переименуют в «Регенсбург»

Регенсбург – город-побратим Одессы. Именно в честь него будет называться преобразованный Старопортофранковский сквер. Его планируют открыть ко Дню города в 2020 году. На территории планируют установить пешеходные фонтаны и постаменты с символикой города, зоны активного отдыха и мное другое.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

3 сентября в стенах мэрии состоялась встреча первого заместителя Одесского городского головы Анатолия Орловского с представителями немецкой делегации: мэром города-побратима Регенсбург (Федеративная Республика Германия) госпожой Гертруд Мальц-Шварцфишер и другими чиновниками двух городов.

Представитель КП «Одеспроект» представила присутствующим презентацию нового проекта старого сквера. Площадь сквера составляет 0,4589 га, а площадь благоустройства – 0,6883 га. Эти цифры согласовали с гостями встречи, а историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета их одобрила. «Одеспроект» также позаботился о создании проектной документации.

По информации, представленной пресс-службой мэрии, на территории сквера планируют установить постаменты с символикой Регенсбурга, а на центральной аллее разместить каскад пешеходных фонтанов. Их подключат к сети водо- и электроснабжения, они будут работать по таймеру. Зеленая зона будет обведена бортовым камнем, на центральной аллее будут декоративные решетки. Кстати, аллеи обещают оборудовать современными светильниками.

Вдоль пешеходных улиц рядом со сквером будут турникеты. В самом сквере планируют установить камеры видеонаблюдения.

Помимо этого, в сквере появятся зоны активного отдыха: две детские и две спортивные площадки, которые будут частично оборудованы для доступа людей с инвалидностью. На выходах из сквера запланированы дог-боксы (емкости для сбора экскрементов домашних животных). Для людей тоже будет туалет, а на аллеях – урны.

Но для начала специалистам придется отремонтировать существующие подпорные стены и парапеты и уложить новую тротуарную плитку.

Как указано в сообщении, реконструкция будет проходить без вырубки существующих деревьев. По словам первого заместителя Одесского городского головы Анатолия Орловского, сквер «Регенсбург» планируют открыть ко Дню города в 2020 году. Работы по реализации проекта начнутся в апреле будущего года.

Фото: сайт города Одессы