Одеський сквер на Молдаванці впорядковувати поки що не будуть: названо причину

Як повідомили у прес-службі обласної прокуратури, договір на ремонт та благоустрій скверу, розташованого в межах вулиць Старопортофранківської, Мечникова та Пішоновської, уклало у грудні 2022 року управління капітального будівництва Одеської міської ради з підприємством «за результатами відкритих торгів з особливостями». Вартість робіт оцінили у 37,8 млн гривень.

Водночас, за інформацією прокуратури, цей документ містив низку порушень.

Перше порушення полягало в тому, що закупівля робіт за кошти з місцевого бюджету в 2023 році не передбачалася.

Крім цього, замовник робіт, порушуючи Закон України «Про публічні закупівлі», не відхилив пропозицію учасника торгів, незважаючи на те, що той не надав передбачені умовами тендеру документи про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а також не підтвердив відповідним документом досвід проведення подібних робіт.

Прокурори звернулися до суду із позовом про визнання недійсним рішення управління капбудівництва Одеської міськради та результатів закупівлі, а також договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти. Суд погодився з доводами прокуратури та задовольнив цей позов.

За даними сайту публічних закупівель Prozorro, договір про ремонт одеського скверу «Регенсбург» управління капбудівництва уклало з ТОВ «Будівельна компанія “Мега шаг”». Його розірвали 26 грудня 2023 року за домовленістю сторін.

Нагадаємо, сквер «Регенсбург» раніше іменувався Старопортофранковським. Він отримав свою нинішню назву на честь німецької. Регенсбурга – міста-побратима Одеси – у лютому 2018 року. Таке рішення ухвалили депутати Одеської міськради.

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Фото Марії Котової