Как сообщается на странице Худмузея в Facebook, кроме них, к NEMO уже присоединился Одесский музей западного и восточного искусства, а также такие украинские музеи, как Национальный музей имени Андрея Шептицкого во Львове, Черниговский областной художественный музей, Дом Франко, Харьковский исторический музей, а также Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.
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Что такое NEMO
NEMO основана в 1992 году как независимая сеть национальных музейных организаций, вместе они представляют более 30 тысяч музеев в 40 странах Европы. В этом году они предоставили бесплатное членство семи украинским музеям.
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