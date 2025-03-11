Как сообщается на странице Худмузея в Facebook, кроме них, к NEMO уже присоединился Одесский музей западного и восточного искусства, а также такие украинские музеи, как Национальный музей имени Андрея Шептицкого во Львове, Черниговский областной художественный музей, Дом Франко, Харьковский исторический музей, а также Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

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Что такое NEMO

NEMO основана в 1992 году как независимая сеть национальных музейных организаций, вместе они представляют более 30 тысяч музеев в 40 странах Европы. В этом году они предоставили бесплатное членство семи украинским музеям.

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