Як повідомляється на сторінці Художнього музею в Facebook, окрім них, до NEMO вже приєдналися Одеський музей західного та східного мистецтва, а також такі українські музеї, як Національний музей імені Андрея Шептицького у Львові, Чернігівський обласний художній музей, Дім Франка, Харківський історичний музей, а також Національний музей історії України у Другій світовій війні.

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Що таке NEMO

NEMO заснована в 1992 році як незалежна мережа національних музейних організацій, які разом представляють понад 30 тисяч музеїв у 40 країнах Європи. Цього року вони надали безкоштовне членство семи українським музеям.

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