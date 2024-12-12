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Одесский музей теперь под усиленной защитой ЮНЕСКО: что это значит

Одесский музей теперь под усиленной защитой ЮНЕСКО: что это значит

Одесский литературный музей включен в список культурных ценностей, которые находятся под усиленной защитой ЮНЕСКО. Решение было принято во время заседания организации, посвященного международной поддержке украинского культурного наследия. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций.

На очередном заседании ЮНЕСКО было принято решение о включении Одесского литературного музея в список культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой. Это позволит усилить международную охрану уникальной коллекции музея, которая является важной частью украинского культурного наследия.

Представители Министерства культуры Украины отметили необходимость защиты таких объектов от потенциальных угроз, в частности в условиях войны. В рамках заседания также рассматривали вопрос ретроспективной инвентаризации культурных ценностей, находящихся в зоне риска.

Кроме этого, статус усиленной защиты получил национальный историко-мемориальный заповедник «Бабий Яр» в Киеве, который также входит в список ЮНЕСКО.

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