Одесский художественный музей 15 декабря возобновляет свою работу

Об этом сообщили на facebook-странице Художественного музея.

В сообщении говорится, что это будет самый ожидаемый День открытых дверей. Ведь с 6 ноября музей не работал из-за российской ракетной атаки.

Напомним, повреждения музей получил в свой 124-й день рождения. В музее были выбиты окна, поломанная дверь, поврежденная штукатурка, внутренние повреждения. Именно такой подарок получил музей от россиян.

В музее ждут посетителей с 12 часов. Также на странице разместили график и стоимость экскурсий:

пятница (12:00 – 17:00):

13:00 – экскурсия по гроту (150/75 ₴);

суббота (11:00 – 17:00):

13:00 – экскурсия по гроту (150/75 ₴);

14:00 – сборная экскурсия по выставке Романа и Маргит Сельских «Солнце заходу / Sol Occidens» (150/75 ₴);

15:00 – экскурсия по гроту (150/75 ₴);

воскресенье (11:00 – 17:00):

13:00 – экскурсия по гроту (150/75 ₴);

14:00 – экскурсия циклом выставок «Языки войны» (150/75₴);

15:00 – экскурсия по гроту (150/75 ₴).

В музее работают выставки Маргит и Романа Сельских «Солнце Запада / Sol Occidens», Владимира Семкива «Радость» и Бориса Айзенберга «Цветы за отвалами».

Также уже будет открыт магазинчик, где посетители могут поддержать музей, приобретя мерч.

Когда: 15 декабря, с 12:00 до 17:00

Вход: свободен

Где: Софиевская, 5а, через вторые ворота по улице.

Кстати, вход в музей теперь украшают два пятнадцатилетних саженца кедра ливанского. Эти деревья взорвал вместе с командой отец погибшего на войне Бориса Айзенберга.

Так что посетители музея смогут увидеть не только его картины, но и творение его дела жизни.