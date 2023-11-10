Атака на художественный музей: какие картины пострадали и что было эвакуировано ранее

Очередные повреждения художественного музея

6 ноября Одесскому художественному музею исполнилось 124 года. Свой день рождения он встретил с разрушенными стенами и выбитыми окнами.

Прекрасный дворец Потоцких, смотрящий окнами на море, был построен в 1828 году. А 6 ноября 1899 года здесь открыли Городской музей изящных искусств. До наших времен в его залах сохранилась уникальная лепнина, росписи на потолках, мраморный пол, узорчатый паркет.

До полномасштабной войны в Одесском художественном музее хранилось более 10000 экспонатов. В его залах можно было увидеть работы Крамского, Саврасова, Серебряковой, Айвазовского, Левитана, Куинджи, Врубеля, Серова, Кандинского, Бенуа, Нилуса, Ганского, Мурашко. Здесь экспонировались выставки современных художников, ценители искусства могли посетить лекции искусствоведов, а дети — увлекательные и познавательные мастер-классы. 14 октября 2021 года Указом Президента Украины музей получил статус Национального.

Что из коллекции музея пострадало

С началом полномасштабной войны морской фасад дворца закрыли фанерой, запечатали световые окна на потолке. В подземном гроте находится укрытие. На музейной ограде — колючая проволока.

Практически с первых дней рашистской агрессии самое ценное из коллекции музея вывезли в безопасное место — за так называемые красные и желтые линии. Прежде всего — находившиеся в постоянной экспозиции произведения XVIII-XIX веков и частично — XX века. Эвакуация была проведена совместно с музеем западного и восточного искусства, археологическим и краеведческим. А часть экспонатов художественного музея сейчас находится в его хранилище.

Но даже в военное время свою работу музей практически не прекращал. Хотя на месте большинства картин остались только этикетки, музейщики проводили экскурсии по «обломкам» экспозиции, оставшейся после эвакуации, устраивали выставки работ современных мастеров.

Пострадавшие акварели и уцелевшая Екатерина

20 июля в результате ракетного удара оккупантов музей-дворец был поврежден. Взрывной волной выбило стекла в помещениях музейного фонда и экспозиционных залах. Тогда ликвидировать повреждения удалось оперативно.

5 ноября рядом с дворцом Потоцких, внесенным в список ЮНЕСКО, упала ракета. Оперативное командование «Південь» считает, что враг целился в порт, но промахнулся. Ведь припортовая инфраструктура расположена так близко к историко-культурному центру Одессы.

Мощной ударной волной были повреждены стены музея, выбиты окна.

— Мы пока не можем дать точную оценку нанесенному урону, — говорят сотрудники. — Сейчас в музее работает комиссия по обследованию объектов культурного наследия, фиксации последствий. Ожидается, что в ее работе будут участвовать эксперты ЮНЕСКО.

Пострадали выставки, экспонировавшиеся в музее. Среди них: «Солнце заката» Маргит и Романа Сельских; работы Александра Грехова; Black Sea Стаса Жалобнюка; «Радость» Владимира Семкива; «Алтарь небесного войска» Альбины Ялозы; «Большие луга, обильные травы» Kinder Album; «Цветы за отвалами» Бориса Айзенберга — акварели природы под Бахмутом, написанные в перерывах между боями погибшим на фронте одесским художником и ландшафтным дизайнером.

А вот памятник Екатерине, снесенный с центральной площади Одессы и в ожидании «приговора» находящийся во внутреннем дворе музея, по словам работников, не пострадал. Спасла свергнутую императрицу защитная конструкция.

След «Оникса» и «решительность» ЮНЕСКО

В результате прилета на Софиевской образовалась огромная воронка — радиусом десять и глубиной в пять метров. Военные специалисты считают, что оставила ее ракета «Оникс». Такими же рашисты обстреливали Одессу 23 июля, когда был частично разрушен Спасо-Преображенский собор. Тогда было повреждено 61 здание, в том числе 29 памятников архитектуры.

На этот раз пострадали 32 здания в Приморском и Хаджибейском районах города. Среди них (кроме Одесского художественного музея) — еще пять памятников архитектуры, расположенных на улице Софиевской. Это дома под номерами: 4/6, 8, 10, 12, 2 — корпус Одесского национального медицинского университета.

Всего же, по словам директора департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Ивана Липтуги, с начала полномасштабной войны в Одессе пострадали 93 памятника архитектуры.

Рашисты продолжают уничтожать наш город. Не спасает Одессу от российских вандалов даже долгожданное внесение в список Всемирного культурного наследия.

А что ЮНЕСКО? «Решительно осуждает» и заявляет, что «культурные объекты должны быть защищены в соответствии с международным правом». А дальше-то что? Кстати, российская федерация до сих пор является членом этой культурной и решительной организации.



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