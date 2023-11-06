Воронка посреди дороги и изуродованный памятник архитектуры: Одесса после обстрелов (фоторепортаж)

Еще одна ночь под сигналы воздушной тревоги и ракетный обстрел прошла в Одессе. Еще один памятник архитектуры потерпел разрушения от российских ракет. А в центре города огромная воронка, заполненная водой.
Именно в таком состоянии Одесса сегодня встречала новое утро. В течение всего дня коммунальщики расчищают улицы от стекла и обломков бетона.
Перекрытая улица – следствие попадания ракеты. Ведь прямо посреди проезжей части образовалась огромная воронка, сразу заполнившаяся водой. Сегодня городские коммунальные службы там работают с самого утра.
Одесский национальный художественный музей на Софиевской потерпел разрушения в день рождения — сегодня музею 124 года. Выбиты окна, поломанные двери, поврежденная штукатурка, внутренние повреждения – такой подарок получил музей от россиян. И на стене яркая табличка, что объект охраняется законом.
Пострадали и соседние с музеем здания – погнутые роллеты, везде валяются остатки стекла.
Пока все ограждено лентой и заходить за нее нельзя. Также сейчас производится оценка повреждений объектов на улице Софиевской.
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