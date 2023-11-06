Воронка посреди дороги и изуродованный памятник архитектуры: Одесса после обстрелов (фоторепортаж)

Именно в таком состоянии Одесса сегодня встречала новое утро. В течение всего дня коммунальщики расчищают улицы от стекла и обломков бетона.

Перекрытая улица – следствие попадания ракеты. Ведь прямо посреди проезжей части образовалась огромная воронка, сразу заполнившаяся водой. Сегодня городские коммунальные службы там работают с самого утра.

Одесский национальный художественный музей на Софиевской потерпел разрушения в день рождения — сегодня музею 124 года. Выбиты окна, поломанные двери, поврежденная штукатурка, внутренние повреждения – такой подарок получил музей от россиян. И на стене яркая табличка, что объект охраняется законом.

Пострадали и соседние с музеем здания – погнутые роллеты, везде валяются остатки стекла.

Пока все ограждено лентой и заходить за нее нельзя. Также сейчас производится оценка повреждений объектов на улице Софиевской.

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