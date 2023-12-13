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Одеський художній музей 15 грудня відновлює свою роботу

Одеський художній музей 15 грудня відновлює свою роботу

Після тривалої перерви Одеський національний художній музей у п’ятницю, 15 грудня, відкриває свої двері для відвідувачів.

Про це повідомили на facebook-сторінці Художнього музею.

У повідомленні йдеться, що це буде найочікуваніший День відкритих дверей. Адже з 6 листопада музей не працював через російську ракетну атаку.

Нагадаємо, пошкоджень музей зазнав у свій 124-й день народження. У музеї були вибиті вікна, поламані двері, пошкоджене тинькування, внутрішні пошкодження. Саме такий подарунок отримав музей від росіян.

У музеї чекають на відвідувачів з 12 години. Також на сторінці розмістили графік та вартість екскурсій:

п’ятниця (12:00 – 17:00):

  • 13:00 – екскурсія гротом (150/75 ₴);

субота (11:00 – 17:00):

  • 13:00 – екскурсія гротом (150/75 ₴);
  • 14:00 – збірна екскурсія виставкою Романа та Марґіт Сельських «Сонце заходу / Sol Occidens» (150/75 ₴);
  • 15:00 – екскурсія гротом (150/75 ₴);

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неділя (11:00 – 17:00):

  • 13:00 – екскурсія гротом (150/75 ₴);
  • 14:00 – екскурсія циклом виставок «Мови війни» (150/75 ₴);
  • 15:00 – екскурсія гротом (150/75 ₴).

Наразі в музеї працюють виставки Марґіт та Романа Сельських «Сонце Заходу / Sol Occidens», Володимира Семківа «Радість» та Бориса Айзенберга «Квіти за відвалами».

Також вже буде відкрита крамничка, де відвідувачі можуть підтримати музей, придбавши мерч.

Коли: 15 грудня, з 12:00 до 17:00
Вхід: вільний
Де: Софіївська, 5а, через другі ворота по вулиці.

До речі, вхід до музею тепер прикрашають два п’ятнадцятирічні саджанці кедра ліванського. Ці дерева висадив разом з командою батько загиблого на війні Бориса Айзенберга.

Отже, відвідувачі музею зможуть побачити не тільки його картини, а й творіння його справи життя.

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