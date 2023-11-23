Озеленение двора Художественного музея: в Одессе воплотили замысел погибшего Бориса Айзенберга (фоторепортаж)

Об этом сообщил одесский экоактивист Владислав Балинский на своей Facebook-странице.

По словам Балинского, отец погибшего на войне Бориса Айзенберга вместе с командой питомника растений высадили красивые деревья. Высадили именно так, как задумал и спланировал художник-архитектор.

Владислав Балинский делится воспоминаниями, что в апреле 2020 года он вместе с Борисом Айзенбергом и его командой высадили ясень шаровидной формы. И именно тогда Айзенберг спланировал, как у колонн Худмузея будут выглядеть ливанские кедры.

Экоактивист вспоминает, что Айзенберг планировал высадить кедры, которые уже к тому периоду присмотрел именно для двора музея, но осенью. Он считал, что так лучше для деревьев.

Также Балинский сообщил, что в настоящее время петиция о «присвоении высшей государственной награды «Герой Украины» (посмертно) капитану Вооруженных Сил Украины Айзенбергу Борису Борисовичу 28.08.1974 года рождения» уже набрала необходимое количество голосов и находится на рассмотрении президента Украины.

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Напомним, 13 июля 2023 года в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб капитан четвертого стрелкового батальона 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Борис Айзенберг (позывной «Борисович»).

В мирной жизни «Борисович» был ландшафтным дизайнером, занимался строительством и разведением декоративных пород деревьев в собственном дендрарии.

В Одессе в честь погибшего на войне Бориса Айзенбарга неравнодушные одесситы планируют создать аллею зеленых насаждений. Ведь при жизни ландшафтник много лет делал наш город красивым и зеленым.