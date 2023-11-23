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Озеленение двора Художественного музея: в Одессе воплотили замысел погибшего Бориса Айзенберга (фоторепортаж)

Озеленение двора Художественного музея: в Одессе воплотили замысел погибшего Бориса Айзенберга (фоторепортаж)

Вчера, 22 ноября, во дворе Одесского национального художественного музея высадили два пятнадцатилетних саженца кедра ливанского по углам фасада здания музея.

Об этом сообщил одесский экоактивист Владислав Балинский на своей Facebook-странице.

По словам Балинского, отец погибшего на войне Бориса Айзенберга вместе с командой питомника растений высадили красивые деревья. Высадили именно так, как задумал и спланировал художник-архитектор.

худмузей

Владислав Балинский делится воспоминаниями, что в апреле 2020 года он вместе с Борисом Айзенбергом и его командой высадили ясень шаровидной формы. И именно тогда Айзенберг спланировал, как у колонн Худмузея будут выглядеть ливанские кедры.

худмузей

Экоактивист вспоминает, что Айзенберг планировал высадить кедры, которые уже к тому периоду присмотрел именно для двора музея, но осенью. Он считал, что так лучше для деревьев.

худмузей

Также Балинский сообщил, что в настоящее время петиция о «присвоении высшей государственной награды «Герой Украины» (посмертно) капитану Вооруженных Сил Украины Айзенбергу Борису Борисовичу 28.08.1974 года рождения» уже набрала необходимое количество голосов и находится на рассмотрении президента Украины.

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Напомним, 13 июля 2023 года в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб капитан четвертого стрелкового батальона 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Борис Айзенберг (позывной «Борисович»).

В мирной жизни «Борисович» был ландшафтным дизайнером, занимался строительством и разведением декоративных пород деревьев в собственном дендрарии.

В Одессе в честь погибшего на войне Бориса Айзенбарга неравнодушные одесситы планируют создать аллею зеленых насаждений. Ведь при жизни ландшафтник много лет делал наш город красивым и зеленым.

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