Одесский национальный художественный музей: «Это теперь — место преступления!»

Да, очередное место очередного рашистского преступления. Вчера историческое здание серьезно пострадало от ракетного удара.

Рядом с Музеем — огромная воронка. А те, кто сейчас занимается на Софиевской ликвидацией последствий ракетно-дроновой атаки, просят людей отойти от воронки. А люди не отходят, люди глазам не верят, что все увиденное — не страшный сон, а ужасная реальность.

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Снимаю двор Музея, ограду, трещины на стенах исторического здания. Что внутри?

«Должны успокоить общественность по поводу коллекции Музея. Одесской областной государственной администрацией совместно с музеем и ОО «Museum for change» заранее была эвакуирована большая часть коллекции, так называемые красная и желтая линии. Другая часть экспонатов находится в хранилище. Полотна и картины нынешних выставок не пострадали. В настоящее время на территории музея работает Комиссия по обследованию объектов культурного наследия», — сообщили в ОВА.

Что сейчас? Как сообщают в Одесском национальном художественном музее, он сейчас закрыт.

«Мы очень рады, что нет пострадавших… Продолжается процесс оценки повреждений, фиксация последствий поражения и следственные действия, все должно оставаться нетронутым», — рассказали в Музее…