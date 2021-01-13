Одесский дом Питкиса: реставрация или «новодел»? (фото)

Ох, и красив дом Питкиса на улице Пушкинской, 8! Отремонтировали его, отреставрировали, глазам нашим предстал он обновленным-улучшенным. Еще бы, один из самых распрекрасных одесских домов. Можно уже и в арку зайти, поднять голову наверх, ахнуть: красотища! Вот только на самом деле никакая это не красотища, а такая себе новейшая картинка…

Тревогу по поводу уничтожаемых фресок в арке и парадных дома Питкиса забил тревогу еще в июне прошлого года одесский краевед, геолог и педагог Дмитрий Жданов. Уже тогда он обращал внимание чиновников и неравнодушных одесситов, что вместо аутентичных фресок, которые «замалевываются», там появляются те самые «картинки». Так город лишается своей истории. Более того, ранее там уже была уничтожена фреска в парадной: «реставраторы» замазали центральную часть и изменили сюжет боковых элементов.

Летом 2020 года, когда краевед обратил внимание на происходящее, начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета Павел Остапенко прокомментировал ситуацию. Суть комментария: потолок с «настоящей» фреской был аварийным, и в 2013 году частично обрушился. Чтобы избежать его дальнейшего обрушения, жители за свой счет его отремонтировали, а часть фресок заклеили фотообоями. Еще одна фреска, которая находилась внутри арки, была демонтирована, так как гипсовый слой, на который она была нанесена, полностью отошел от свода арки…

Снова обращаемся к Дмитрию Жданову. Что можно сказать о результате, который мы получили – тех же новейших фресках в арке?

– Вот только не называйте это фресками и реставрацией. Мы получили новодел – и больше ничего. Сейчас мы видим красивые картинки, но на оригинальные полотна они не похожи. А то, что было – исчезло, – констатирует по этому поводу Дмитрий Жданов.

Дом Питкиса был построен в 1880 году архитектором Альфредом Ниесом, известен тем, что в нем проживал знаменитый педагог и музыкант Петр Столярский.

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