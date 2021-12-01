“Дочка” Turkish Airlines запускает авиарейс Одесса – Стамбул

Турецкая авиакомпания-лоукостер AnadoluJet, являющаяся бюджетной дочерней компанией национального перевозчика Turkish Airlines, запускает с 18 декабря 2021 года запускает рейс Одесса – Стамбул.
Рейс Одесса – Стамбул: расписание и стоимость билетов
По сообщению пресс-службы AnadoluJet, перелеты будут осуществляться три раза в неделю – по четвергам, субботам и воскресеньям в стамбульский аэропорт Сабиха Гекчен. Этот аэропорт находится в азиатской части Стамбула и служит в основном для внутритурецких перелетов.
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Из Сабихи самолеты будут отправляться в 13:20 по местному времени и прибывать в Одессу в 13:45. Обратный рейс стартует в 14:35 с посадкой в Стамбуле в 17:05.
Стоимость билета в одну сторону составит от 26 евро, в оба конца – от 49 евро. С собой можно брать багаж до 20 кг и ручную кладь до 8 кг.
Сама же Turkish Airlines будет продолжать выполнять рейсы из Одессы в главный аэропорт Стамбула.
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Фото: Думская