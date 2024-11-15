Новости Одессы и Одесской области

Одесские детсады присоединились к международному проекту по развитию детей

Одесские детсады присоединились к международному проекту по развитию детей

Одесские детские сады № 45, 88 и № 225 стали участниками международного проекта «Думай на равных», который направлен на социально-эмоциональное развитие дошкольников. Об этом сообщили в городском совете.

Проект будет реализовываться в течение 2024-2025 годов международной неприбыльной организацией из Великобритании «Think equal» в партнерстве с Всеукраинским фондом «Шаг за шагом».

Его цель — научить детей дошкольного возраста навыкам социального взаимодействия, укрепить профессиональные знания педагогов в сфере ментального здоровья и развития, а также поддержать родителей в вопросах стрессоустойчивости и благополучия детей.

проект детсадов

Учреждения получили необходимое методическое обеспечение для работы по программе, в частности пособия, тетради и учебники.

Ожидается, что участие в проекте позволит улучшить качество образовательного процесса и создать более благоприятные условия для эмоционального развития дошкольников.

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