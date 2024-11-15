Одеські дитсадки долучилися до міжнародного проєкту з розвитку дітей

Одеські дитячі садки № 45, № 88 та № 225 стали учасниками міжнародного проєкту «Думай на рівних», який спрямований на соціально-емоційний розвиток дошкільнят. Про це повідомили у міській раді.
Проєкт реалізовуватиметься впродовж 2024-2025 років міжнародною неприбутковою організацією з Великобританії «Think equal» у партнерстві з Всеукраїнським фондом «Крок за кроком».
Його мета – навчити дітей дошкільного віку навичкам соціальної взаємодії, зміцнити професійні знання педагогів у сфері ментального здоров’я та розвитку, а також підтримати батьків у питаннях стресостійкості та благополуччя дітей.
Заклади отримали необхідне методичне забезпечення для роботи за програмою, зокрема посібники, зошити та підручники.
Очікується, що участь у проєкті дозволить покращити якість освітнього процесу та створити більш сприятливі умови для емоційного розвитку дошкільнят.
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