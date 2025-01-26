«Зламали ребра і пробили легеню»

Шокуючу історію журналістка розповіла напередодні на своїй сторінці у Facebook.

«Мого сина схопило ТЦК, вивезли за місто і, хоча у нього всі документи про те, що я, його мати та його дружина інваліди 2 групи, били близько трьох годин, вимагаючи гроші, а потім викинули на дорогу непритомного, вирішивши, що він помер. Люди викликали швидку допомогу. У нього відламані три ребра, проколота легеня, крововилив у легке, забій селезінки та струс мозку», – пише журналістка.

Пізніше видання «Думська», посилаючись на розповідь Вікторії Колтунової, виклало подробиці події.

Повідомляється, що це сталося 23 січня на вулиці Філатова, де троє людей (ймовірно, представники ТЦК) затягли Максима Колтунова в автобус і почали бити.

При цьому 51-річний чоловік, крім іншого, є опікуном своїх дружини та матері (Вікторія та її невістка є інвалідами другої групи) і сам хворіє на астму.

«Повезли його на Заньковецьку, де приймальний пункт. Один із них вийшов, а коли повернувся – автобус розвернувся та поїхав до райвідділу. Максим зрадів, він думав, зараз у поліції він покаже, що у Дії, у Резерві всі документи є, що у нього на руках інваліди. Але повезли його до Суворовського військкомату. Спочатку ці мужики йому кажуть, «Чуєш ти, або дзвони мамі, щоби гроші привезла, або йдеш туди у військкомат». Він каже, що моя мама не має грошей. І його відвели до Суворовського військкомату. У цьому військкоматі вже подивилися в Резерві+ . І кажуть, він нам не потрібний, у нього там купа інвалідів, ще астма. І ноги поламані. Викиньте його надвір», – цитує видання Вікторію Колтунову.

Після цього чоловіка вивезли за місто. Дорогою його били до непритомності, а потім викинули прямо на дорозі.

Зараз син журналістки перебуває у лікарні. У нього зламані три ребра, проколота легеня, забій селезінки та струс мозку. Йому зробили операцію, у понеділок чекає ще одна.

За словами Колтунової, вона зверталася до поліції, але її заяву не прийняли. Але правоохоронці нібито повідомили, що до викрадення причетні співробітники Болградського ТЦК.

«Потім зателефонували з цього ТЦК і сказали, ой, ви вибачте. Ви вибачте. Ми трошки перегнули палку. Але ми вибачаємося», – розповіла Вікторія.

Викрадення сина одеської журналістки: що говорять у ТЦК

І лише сьогодні, 26 січня, ситуацію прокоментували в Одеському обласному ТЦК та СП.

За інформацією відомства, за фактом нібито викрадення та побиття Максима Колтунова зараз здійснюється службова перевірка.

« Створена спеціальна комісія, яка вже приступила до збору доказів та опитування свідків. Якщо викладені факти підтвердяться, керівництво РТЦК та СП надасть усю необхідну підтримку правоохоронним органам для об’єктивного розслідування цього інциденту. Ми категорично засуджуємо будь-які прояви насильства або поведінку, що принижує людську гідність. Для нас це одна з найважливіших цінностей, якої мають дотримуватися всі без винятку», – йдеться у повідомленні.

При цьому в ТЦК нагадали, що «кожен військовослужбовець чи співробітник ТЦК має діяти виключно в рамках закону», а будь-які випадки порушення цих принципів тягнуть за собою відповідальність, і запевнили, що вживають «всі необхідні заходи» для запобігання подібним інцидентам.

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