Новости Одессы и Одесской области

Задерживали и вымогали деньги: в Одесской области разоблачена схема сотрудников ТЦК

Задерживали и вымогали деньги: в Одесской области разоблачена схема сотрудников ТЦК

Работники Государственного бюро расследований разоблачили сотрудников Одесского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые требовали взятки за отсрочку от мобилизации. Об этом сообщили в ГБР.

Согласно данным следствия, сотрудники ТЦК останавливали мужчин на блокпостах в Одесской области. Они записывали их персональные данные и сообщали о необходимости доставки в ТЦК для мобилизации. За $4500 фигуранты обещали не доставлять мужчин в ТЦК и способствовать оформлению отсрочки. В случае отказа платить, фигуранты угрожали объявлением в розыск.

Один из посредников был задержан 21 ноября во время получения денег за «услугу». Ему предъявили подозрение по статье о получении неправомерной выгоды должностным лицом.

Также во время обыска в квартире другого фигуранта тот применил табельное оружие, угрожая работникам ГБР. Его задержали и сообщили о подозрении в покушении на убийство правоохранителей. За это преступление предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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