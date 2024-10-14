Задержание больного мужчины: в Одесском областном ТЦК прокомментировали видео из соцсетей

На днях в соцсетях распространялось видео с комментарием, что сотрудники военкомата пытались мобилизовать больного мужчину, которого якобы освободили обычные прохожие. На видео видно, что у мужчины случился приступ похожий на эпилептический, что подтвердили в пресс-службе Одесского областного ТЦК и СП.

Сообщается, что инцидент произошел во время планового оповещения мобильной группой Одесского РТЦК и СП в поселке Великодолинское. Местный житель был остановлен для проверки военно-учетных документов.

«В ходе проверки гражданину стало плохо и к месту происшествия немедленно вызвана бригада скорой медицинской помощи. Гражданина госпитализировали, врачи диагностировали приступ эпилепсии», — говорится в сообщении.

Военные отмечают, что 12 октября 2024 года пациента перевели из реанимационного в неврологическое отделение, после чего он написал заявление об отказе от дальнейшего лечения и был выписан в тот же день.

Сотрудники структуры уверяют, что физической силы в отношении мужчины не применяли:

«Подчеркиваем, что информация, распространяемая в сети, о якобы применении физической силы представителями ТЦК и СП во время этого события, является фейковой. Призываем граждан не поддаваться на манипуляции и не распространять непроверенную информацию. Враг ведет войну не только на поле боя, но и в информационном пространстве, используя любую возможность для дестабилизации общества».

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