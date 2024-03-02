Последствия атаки дронами 2 марта: одесская семья надеется на чудо (видео)

«Одесская жизнь» продолжает рассказывать о последствия сегодняшней атаки дронами, которую в очередной раз устроила страна-террорист россия.
Напомним, во время российской ночной атаки 2 марта 2024 года в Одессе пострадали высотные дома. Подъезд одного из них полностью разрушен.
Нашему корреспонденту удалось пообщаться с одесситкой Сарой. Девушка рассказывает, что ждет результатов поиска своих родственников – молодой мамы и ее трехмесячного сына. Их ищут спасатели под завалами. Муж женщина и старшая дочь спасены. При взрыве они находились в дальней комнате квартиры.
🙏Одеська родина чекає на диво: під завалами знаходиться молода жінка з немовля. Чоловік жінки та старша донечка врятовані. Про це повідомляє кореспондент «Одеського життя» з місця події.
На зараз, за інформацією ДСНС, зниклих безвісти шість осіб.
Рятувальники працюють, одесити допомагають всім можливим постраждалим та сподіваються на добрі новини.
Опубликовано Одеське життя Суббота, 2 марта 2024 г.