Последствия атаки дронами 2 марта: одесская семья надеется на чудо (видео)

Напомним, во время российской ночной атаки 2 марта 2024 года в Одессе пострадали высотные дома. Подъезд одного из них полностью разрушен.

Нашему корреспонденту удалось пообщаться с одесситкой Сарой. Девушка рассказывает, что ждет результатов поиска своих родственников – молодой мамы и ее трехмесячного сына. Их ищут спасатели под завалами. Муж женщина и старшая дочь спасены. При взрыве они находились в дальней комнате квартиры.