Новости Одессы и Одесской области

Последствия атаки дронами 2 марта: одесская семья надеется на чудо (видео)

Последствия атаки дронами 2 марта: одесская семья надеется на чудо (видео)

«Одесская жизнь» продолжает рассказывать о последствия сегодняшней атаки дронами, которую в очередной раз устроила страна-террорист россия.

Напомним, во время российской ночной атаки 2 марта 2024 года в Одессе пострадали высотные дома. Подъезд одного из них полностью разрушен.

Нашему корреспонденту удалось пообщаться с одесситкой Сарой. Девушка рассказывает, что ждет результатов поиска своих родственников – молодой мамы и ее трехмесячного сына. Их ищут спасатели под завалами. Муж женщина и старшая дочь спасены. При взрыве они находились в дальней комнате квартиры.

 

🙏Одеська родина чекає на диво: під завалами знаходиться молода жінка з немовля. Чоловік жінки та старша донечка врятовані. Про це повідомляє кореспондент «Одеського життя» з місця події.

На зараз, за інформацією ДСНС, зниклих безвісти шість осіб.

Рятувальники працюють, одесити допомагають всім можливим постраждалим та сподіваються на добрі новини.

Опубликовано Одеське життя Суббота, 2 марта 2024 г.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
[mistape]
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua