Согласно информации Патрульной полиции Одесской области, усиленные наряды правоохранителей будут работать возле кладбищ, чтобы следить за соблюдением общественного порядка и регулировать дорожное движение.
Где и какие ограничения будут действовать:
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В Киевском районе, рядом с Таировским кладбищем, ограничения затронут участки проспекта Небесной Сотни, проспекта Ярослава Мудрого, а также подъезды со стороны Сухого лимана.
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Возле 2-го Христианского кладбища будет запрещена парковка вдоль Люстдорфской дороги.
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На Западном и Северном кладбищах будет организовано одностороннее движение транспорта.
Патрульная полиция обращает внимание: в дни массового посещения кладбищ аварийные и специальные службы работают в усиленном режиме. Водители должны предоставлять преимущество в движении автомобилям с включенными спецсигналами.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, как будут работать автобусные маршруты в поминальные дни.
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