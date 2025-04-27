Поліцейське авто біля цвинтаря
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Согласно информации Патрульной полиции Одесской области, усиленные наряды правоохранителей будут работать возле кладбищ, чтобы следить за соблюдением общественного порядка и регулировать дорожное движение.

Где и какие ограничения будут действовать:

  • В Киевском районе, рядом с Таировским кладбищем, ограничения затронут участки проспекта Небесной Сотни, проспекта Ярослава Мудрого, а также подъезды со стороны Сухого лимана.

  • Возле 2-го Христианского кладбища будет запрещена парковка вдоль Люстдорфской дороги.

  • На Западном и Северном кладбищах будет организовано одностороннее движение транспорта.

Патрульная полиция обращает внимание: в дни массового посещения кладбищ аварийные и специальные службы работают в усиленном режиме. Водители должны предоставлять преимущество в движении автомобилям с включенными спецсигналами.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, как будут работать автобусные маршруты в поминальные дни.

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