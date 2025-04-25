Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

До Таировского кладбища дополнительно будет организована работа 4 автобусов для перевозки пассажиров от 7-й станции Люстдорфской дороги по пр-ту Князя Ярослава Мудрого (быв. просп. Академика Глушко). Разворот на светофоре ЖК «Розенталь» и далее — в обратном направлении.

В направлении кладбища «Западное» будут работать маршруты № 288 (15 ед.) (Диткомбинат -кладбище «Западное») и № 280 (15 ед.) (ул. Архитекторская — кладбище «Западное»).

Схема движения автобусных городских маршрутов:

№ 201 (пл. Старосенная/железнодорожный вокзал — ул. Николая Аркаса);

№ 233 (Тираспольское шоссе (Два столба) — парк им. Т. Г. Шевченко);

№ 6е (УДЦ «Молодая гвардия» — 6-й км Овидиопольской дороги) от Двух столбов будет проходить с заездом к центрально входу кладбища «Западное»).

До кладбища «Северное» на пригородном маршруте общего пользования № 59 (ул. Марсельская — с. Красноселка) будет ходить 8 автобусов. Интервал движения будет составлять 10-12 мин.

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