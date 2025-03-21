Вечером 20 марта Одесса испытала один из самых мощных налетов российских дронов. В пригороде Одессы вспыхнули масштабные пожары, горели торговый центр, магазины, повреждена многоэтажка. Для этого удара враг применил новую тактику.

Как сообщили в мэрии Одессы, повреждения могил зафиксированы на участках 64а и 104, 93, где захоронения происходили преимущественно с 1974 по 2010 год.

По предварительным данным изуродовано 50 могил, из них, к сожалению, 30 разрушены полностью.

Сотрудники продолжают оценивать масштабы разрушений.

В Одесской областной прокуратуре сообщили, что вечером и сегодня утром под ударами вражеских дронов были объекты гражданской инфраструктуры.

В результате атаки ранения получили трое 17-летних парней. У несовершеннолетних диагностированы ожоги, им оказана медицинская помощь.

Повреждены и разрушены здания двух торговых центров, ряд магазинов, СТО, автосалон, складские помещения частного предприятия, здание гипермаркета и автомобили горожан.

В результате повторной атаки БпЛа также повреждены объекты гражданской инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.















