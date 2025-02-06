Погибшие ― в одном строю

В дискуссии приняли участие члены семей погибших, военные, волонтеры, дизайнеры, журналисты, военный капеллан, исследователи истории Одессы и Южной Украины.

Как напомнили участники дискуссии, общественность и военнослужащие обнародовали обращение к Президенту Украины о проведении открытого архитектурного конкурса на главный военный мемориал.

К сожалению, в вопросе создания мемориалов-национальных военных кладбищ много проблем. Как отметили спикеры, нам следует опираться на опыт США, Польши, других стран.

Это должен быть мемориал с украинской символикой, с глубокими смыслами, в украинском стиле и философией равенства, которая лежит в основе идеи национальных военных кладбищ. Все погибшие ― в одном строю, независимо от звания…

― Национальное военное кладбище в перспективе украинской истории ― это не только место постоянной печали и скорби. Это место воспитания молодого поколения на исторических примерах конкретных людей, погибших в войне за Независимость, следование их примерам, а также место покоя и последнего упокоения. Камни должны говорить само за себя, ― прозвучало во время дискуссии.

Могилы защитников Украины должны выделяться среди других захоронений на кладбищах. Пока ситуация иногда бывает ужасной: флаги на могилах рвутся, цветы из могил воруют…

Яким має бути архітектурний конкурс?

Отже, працюючи над проєктом меморіалів наших героїв, необхідно:

залучати до роботи над проєктом родини загиблих. В Одеській області, як і в інших містах України, є своя спільнота таких родин;

у конкурсах на найкращий проєкт необхідно залучати молодих архітекторів та дизайнерів;

меморіали повинні бути однорідні, в українських традиціях, які в нас є ― козацькі поховання, сучасний український модернізм;

три основні моменти такого меморіалу: огорожа, ряди поховань, центральна точка (пам’ятник чи скульптурна композиція), де люди мають переживати найвищі емоційні моменти;

архітектурний конкурс має проходити з обов’язковим обговоренням спільноти. Бо це має бути меморіальний проєкт на роки й роки. Тому дуже важливим моментом є матеріал, який буде використовуватися майбутній меморіал.

Учасники обговорення оголосили початок роботи по майбутньому проєкту створення Меморіального комплексу. Він буде знаходитися на Західному цвинтарі Одеси…

Фото авторки