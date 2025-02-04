Исследование старых захоронений началось после приглашения местных жителей. Установлено, что часть казацких могил и крестов была перенесена в Сычавку из Григорьевки из-за изменения береговой линии. В то же время на этом же участке сейчас расположено кладбище погибших украинских военных.

Местные активисты, среди которых много родственников павших бойцов, выступают за создание единого мемориала. Однако, по их словам, поддержка со стороны власти пока отсутствует. Они уже начали процесс цифрового сохранения казацких крестов и призывают общественность присоединиться к распространению информации для привлечения внимания к инициативе.

Читайте также: