Как сообщили в пресс-службе громады, местные жители встречали Героя, организовав «коридор почета» и опустившись на колени.

«Сегодня Кодымщина опустилась на колени – так встретила «на щите» земляка, погибшего воина Колесника Олега Станиславовича.

Глубокая грусть и жгучая боль ломают душу, потому что Олег был не только воином, но и частью нашей громады, сыном, нашим другом, знакомым, образцом и совестью, и таким навсегда останется в сердцах. Он показал, что значит быть настоящим патриотом и это вдохновение останется с нами навсегда», – говорится в сообщении громады.

Как сообщалось ранее, во время выполнения боевого задания, мужественно защищая Украину от российских оккупантов, погиб житель города Беляевка Одесской области, депутат и волонтер Олег Кукушкин.

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