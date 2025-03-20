Прощание с Героем в пригороде Одессы
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Как рассказала на своем Телеграм-канале голова Красносельской ТГ Марина Архирий, Дмитрий Игнатов встал на защиту Украины с первого дня полномасштабной войны и погиб смертью героя 14 марта этого года.

Погибший на войне десантник из Одесской области Дмитрий Игнатов
Дмитрий Игнатов

«К сожалению, война забирает тех, кто еще мог так много успеть и реализовать. Кто мог реализовать свои мечты и продолжать делать все возможное для будущего родной страны. Сегодня наша громада попрощалась с Дмитрием Анатольевичем Игнатовым, который с первого дня войны ушел защищать территориальную целостность и независимость Украины… Ему было всего 30… Нет таких слов, чтобы залечить раны на сердце родителей, потерявших сына. Большая благодарность и низкий поклон семье за мужественного воина, за Героя», – говорится в сообщении.

Проводы погибшего бойца в Красносельской громаде, 20 марта 2025

Одесская область, проводы погибшего на войне десантника Дмитрия Игнатова

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что военнослужащий из села Веселый Кут Теплицкой громады Одесской области Вадим Шевцов посмертно награжден орденом «За мужество» ІІІ степени.

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