Как рассказала на своем Телеграм-канале голова Красносельской ТГ Марина Архирий, Дмитрий Игнатов встал на защиту Украины с первого дня полномасштабной войны и погиб смертью героя 14 марта этого года.

«К сожалению, война забирает тех, кто еще мог так много успеть и реализовать. Кто мог реализовать свои мечты и продолжать делать все возможное для будущего родной страны. Сегодня наша громада попрощалась с Дмитрием Анатольевичем Игнатовым, который с первого дня войны ушел защищать территориальную целостность и независимость Украины… Ему было всего 30… Нет таких слов, чтобы залечить раны на сердце родителей, потерявших сына. Большая благодарность и низкий поклон семье за мужественного воина, за Героя», – говорится в сообщении.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что военнослужащий из села Веселый Кут Теплицкой громады Одесской области Вадим Шевцов посмертно награжден орденом «За мужество» ІІІ степени.

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