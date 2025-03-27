Як повідомили у пресслужбі громади, місцеві жителі зустрічали Героя, організувавши «коридор пошани» та опустившись на коліна.
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«Сьогодні Кодимщина опустилася на коліна – так зустріла «на щиті» земляка, загиблого воїна Колесника Олега Станіславовича.
Глибокий сум і пекучий біль шматують душу, бо Олег був не лише воїном, але й частиною нашої громади, сином, нашим другом, знайомим, взірцем та совістю, і таким назавжди залишиться в серцях. Він показав, що означає бути справжнім патріотом, і це натхнення залишиться з нами назавжди», – йдеться у повідомленні громади.
Як повідомлялося раніше, під час виконання бойового завдання, мужньо захищаючи Україну від російських окупантів, загинув житель міста Біляївка Одеської області, депутат і волонтер Олег Кукушкін.
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