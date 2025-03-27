Щемящими одробностями с журналистами Громадского поделились родители Тараса Шевченко — Людмила и Александр.

После 9 класса Тарас поступил в Одесский художественный колледж им. Грекова. Его дипломная работа — скульптура «Данко» — до сих пор хранится в музее училища. Это образ молодого юноши из произведения Максима Горького, который вырвал свое сердце, чтобы осветить путь другим.

Тараса в училище все помнят. Преподаватели говорят, что парень поражал его своими импульсивными и суровыми поступками.

Все мужчины в семье Тараса стали на защиту Украины

В первые дни полномасштабного нападения России Тарас Шевченко решил присоединиться к ВСУ. В его семье все мужчины в разное время взяли оружие в руки: отец, старший брат Сергей муж сестры Ирины.

Тарас присоединился к 32 отдельной артиллерийской бригаде ВМС, которая в то время обороняла побережье Одесской области. Парень был водителем-механиком. Но и в армии старался не оставлять свое дело — тоже лепил и вырезал из камня. Просил маму передавать ему глину.

На службе проявились серьезные проблемы со здоровьем

Проблемы со здоровьем у Тараса заметили еще летом 2022 года, когда поехали его навестить на месте службы, в Одесской области. Людмила сразу обратила внимание, что у сына дрожат руки. Поэтому уже с осени они начали обращаться с Тарасом к врачам, в частности консультировались у невролога.

«Это из-за нервов. Он не мог мириться с несправедливостью. Сначала командир у них был нормальный, но потом его заменили. Тарас готовил еду, а новый командир требовал, чтобы ему приносили есть в комнату. Тарас отказался, и с того момента к нему начали относиться иначе», — объясняет Александр.

Была ли откровенная травля, сын отцу не рассказывал. Но вспоминал, что в подразделении можно было откупиться от наказания за нарушения, а тех, кто спорил с командованием, отправляли на более опасные участки фронта.

«Я понимаю, что в армии должна быть дисциплина, но это не значит, что тебя должны бросать в окопы только за то, что ты кому-то неугоден. Хотел поговорить с командиром, но Тарас просил не вмешиваться. Я сам служил еще в советской армии, знаю, как это работает. Меня такие вещи не цепляют, а вот таких людей, как Тарас — творческих, — очень», — добавляет Александр.

В феврале-марте 2023 года Тарас поехал на обучение в Польшу. Тогда он уже служил в 37 отдельной бригаде морской пехоты. Отец говорит, что сын радовался этому. Но во время учений у него начала развиваться грыжа шейного отдела.Однажды даже потерял сознание в строю, о чем потом рассказывал отцу и матери.

По возвращении в Украину Тарас попросил, чтобы командование отправило его на военно-врачебную комиссию.

«Начальник штаба разрешил, но медик роты сказала: «У тебя руки, ноги, голова целы», — и отказала. Тараса оставили на пункте постоянной дислокации, а бригада ушла на Запорожское направление. Только когда Людмила привлекла юристов, этот самый медик, уже находясь там, позвонила сыну и дала направление», — рассказывает Александр.

Людмила со слезами вспоминает: «На Пасху 2023 года Тарас приехал домой и сказал: «Мама, я поломан, я — руина». Он сидел на скамейке, опустив руки…»

Болезнь прогрессировала

В июне 2023 года ВВК признала Тараса непригодным к службе в морской пехоте. Диагноз подтвердил проблемы с шейным отделом позвоночника, которые были связаны со службой. После этого парень искал возможность работать в тылу, однако в местных ТЦК для него места не нашлось. В конце концов, направили в 3 рекрутинговый центр ВМС, и он начал ездить в командировки в разные точки страны.

Парень рассказывал родителям, что его состояние резко ухудшилось в октябре 2023 года. Появились приступы паники, тахикардия, одышка без видимых причин. И примерно в это же время Тараса переводят со службы в рекрутинговом центре в пункт постоянной дислокации, ближе к линии фронта.

В марте 2024 года у Тараса, согласно анамнезу, впервые произошел эпизод паники, держась за голову он упал на землю. Приступы продолжились и врачи подозревали эпилепсию, но диагноз не подтвердили. Также в медицинском документе указано, что у парня отягощенная психическими заболеваниями наследственность, потому что есть родственники, которые болели.

В мае 2024 года вторая ВВК признала Тараса годным к службе в ВМС, хотя появился новый диагноз — «дисциркуляторная энцефалопатия I стадии». Речь идет о нарушении кровообращения мозга. Впрочем, в заключении ВВК указано, что болезнь вызвала лишь «незначительные нарушения функций» органа, а согласно приказу № 402 Минобороны, это не является основанием для освобождения от службы.

То решение Тарас не обжаловал, не верил, что это что-то изменит.

В июне 2024 года Тарас вырвался домой и Людмила повезла его в поликлинику в Татарбунарах. Там он рассказал психиатру, что имеет суицидальные мысли. Врач дал направление на госпитализацию для стационарного обследования.

В части, по словам Людмилы, это направление проигнорировали, не отпускали на лечение. А если бы без необходимого документа от части Тарас самостоятельно лег в больницу, это считалось бы СЗЧ.

В июле после очередного приступа воинская часть сама направила Тараса в психиатрическую больницу, где он провел две недели.Но состояние сына не улучшилось, говорят родители. Более того, его не направили на повторную ВВК, зато должны были перебросить в 126 боевую бригаду, которая воевала в Крынках.

11 августа 2024 года парень решил самовольно покинуть часть и в первый же день после СЗЧ у Тараса случилась паническая атака.

Вместе с матерью Тарас жил в Одессе и посещал врачей.

«Он начал принимать лекарства, но они вызвали страшную побочную реакцию. У него начали судорожно сжиматься челюсти, казалось, что зубы могут выпасть. Это было перед моими глазами. Жизнь, как по минному полю», — вспоминает Людмила.

“Это была моментальная смерть…”

8 марта 2025 года Тарас вышел ждать мать возле магазина. Во дворе у него случился очередной приступ.

«Я звонил ему в этот момент. Ответил человек, который пытался его спасти. Спросил, что делать. А я откуда знаю? Пока ждали «скорую»… Организм не выдержал. Медики сказали, что это была моментальная смерть», — рассказывает Александр.

В свидетельстве о смерти указано, что причиной стали интоксикация и острый панкреатит. У Тараса проблемы с пищеварением были и раньше: в 2019 году он также лечил гастрит. Родители убеждены, что тяжелое ментальное состояние сына значительно усугубило его другие болезни.

«У него была тонкая, ранимая душа. Она просто не выдержала», — говорит Людмила.









