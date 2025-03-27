Об этом сообщили в городской территориальной громаде Пивденного.
Солдат Вадим Тесля служил оператором взвода беспилотных авиационных комплексов стрелкового батальона. В результате болезни, полученной на службе, 22 марта 2025 года 35-летний военнослужащий умер в Запорожской областной больнице.
Прощание с военным пройдет 28 марта в Пивденном.Этот день в громаде объявлен Днем траура.
Как сообщала «Одесская жизнь», 22 марта в больнице после тяжелого ранения умер житель села Петроверовка Иван Бичер.
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