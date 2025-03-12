Об этом сообщил председатель Арцизской громады Сергей Парпуланский.

23-летний житель с. Прямобалка Максим Пономаренко отдал свою жизнь, защищая родную землю, нашу свободу и будущее.

«Молодой, упорный, полный сил и мечтаний — таким он навсегда останется в нашей памяти… Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Склоняем головы в скорби и вечной благодарности за его жертвенность и мужество», — выразил соболезнования Сергей Парпуланский.

На войне погиб 25-летний талантливый скульптор из Одесской области, сотрудник НПП «Тузловские лиманы» Тарас Шевченко — автор скульптур большого пеликана, скифской бабы и сурка.

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