Скорбной новостью поделились на странице Беляевского горсовета в Facebook.

Олег Кукушкин был депутатом городского совета, главой постоянной комиссии по вопросам инвестиционной деятельности, развития предпринимательства и регуляторной политики. Он стал на защиту Украины с первого дня полномасштабного вторжения и пошел на фронт добровольцем. Во время защиты Родины также активно занимался волонтерской деятельностью.

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«Ответственный, надежный патриот своей громады, своей страны… Олег Юрьевич остался навсегда верен военной присяге, ведь, участвуя в обороне нашей Родины, защищая каждого из нас отдал самое ценное – свою жизнь. В скорби низко склоняем головы перед светлой памятью Героя и выражаем соболезнования, совместно разделяя боль потери с родными и близкими защитника Украины, до последнего вздоха самоотверженно защищавшего свою родную землю. Пусть доброе, светлое воспоминание об Олеге станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти родных, коллег, друзей, боевых собратьев, всех, кто знал его, любил и уважал. Вечная память и слава Олегу Кукушкину, украинскому воину!», – сказано в сообщении.

Прощание с Героем состоялась в воскресенье, 23 марта. Этот день был объявлен в Беляевской громаде Днем траура.

Как сообщала «Одесская жизнь», 22 марта в больнице после тяжелого ранения умер житель села Петроверовка Иван Бичер.