Новости Одессы и Одесской области

Восстановление котельной где упала труба под угрозой: что случилось

Восстановление котельной где упала труба под угрозой: что случилось

Коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» во второй раз объявило тендер на ремонт котельной «Северная-2» на улице Паустовского. Предыдущий победитель аукциона отказался от выполнения работ, и теперь коммунальщики ищут нового подрядчика. Об этом стало известно из объявленного тендера на платформе Prozorro.

Объект имеет важное значение для теплоснабжения города, поэтому этот тендер является стратегическим. В августе начались работы по обустройству фундамента и изготовлению конструкций новой трубы. На это UNICEF выделила 60 миллионов гривен. Завершить работы планировали до 1 ноября.

Одесская фирма «КБК Фортис», которая выиграла предыдущий аукцион, 20 сентября 2024 года уведомила заказчика об отказе от выполнения работ.

По новому тендеру, подрядчик должен восстановить опорные конструкции, отремонтировать кровлю, установить новые балки, колонны и заменить освещение. Общий бюджет проекта составляет 11,4 млн грн.

тендер prozorro

Напомним, что в ночь на 27 ноября 2022 года сильный ветер разрушил дымовую трубу котельной высотой более 100 метров. По заключению специалистов, отремонтировать старую конструкцию невозможно, поэтому ведутся работы по сооружению новой трубы.

Котельная «Северная-2» обеспечивает теплом более 120 тысяч жителей города, среди которых десять детсадов, девять школ и шесть медицинских учреждений.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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