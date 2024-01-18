Почему в Одессе упала труба на котельной и какова ее дальнейшая судьба: ответ эксперта

Об этом сообщил на брифинге ректор Одесской государственной академии строительства и архитектуры Анатолий Ковров.

После падения трубы в ночь на 27 ноября во время непогоды, были проведены обследования и оценка технического состояния конструкций. Согласно экспертной оценке, предоставленной в Одесской государственной академии строительства и архитектуры, Ковров выделил две основные причины падения трубы:

низкое качество выполненных работ при строительстве конструкции,

неоднородность бетона.

Труба котельной «Северная-2» на ул. Паустовский был построен в 1989 году. Капитальный ремонт состоялся в 2014 году. А в 2020 году на объекте проходила плановая экспертиза, не обнаружившая никаких дефектов или несоответствий.

По словам Коврова, эксперты взяли образцы из разных мест разрушенной трубы и установили, что они обладали неоднородной прочностью. Как установила экспертиза, эту трубу нельзя использовать, поэтому на котельной нужно строить новую.

Директор КП «Теплоснабжение города Одесса» Анна Позднякова во время брифинга сообщила, что после окончания отопительного сезона остаток разрушенной ветром трубы будет демонтирован и начнется строительство новой дымовой трубы. По словам чиновника, тендер уже объявлен и к началу следующего отопительного сезона на котельной «Северная-2» будет новая труба.

Кроме того, Позднякова сказала, что объявлен тендер на обследование других дымовых труб котельных города, чтобы такая ситуация не повторилась.