Упавшую огромную трубу в Пересыпском районе так и не восстановили: будет ли тепло у одесситов

В Пересыпском районе города до сих пор продолжается строительство новой трубы котельной «Северная-2», которая пострадала во время урагана прошлой осенью. Ремонт самой котельни затянулся из-за того, что победитель аукциона отказался от выполнения работ, и коммунальщикам пришлось искать нового подрядчика.

Котельная обслуживает 10 детских садов, девять школ, шесть учреждений медицины и обеспечивает теплом 120 тысяч одесситов. Местные жители опасаются, что останутся с холодными батареями.

Ход работ прокомментировал депутат Одесского горсовета Петр Обухов:

— Сейчас эту трубу активно ремонтируют. Мэрия держит в секрете, когда будут закончены работы и на какой они сейчас стадии, но видно уже новую трубу,видно большой кран и, возможно, в последующие дни эта труба будет поднята краном на существующую основу, и все будет работать.

Чиновник напомнил, что прошлую зиму город успешно прошел без этой трубы, поскольку она несет скорее вспомогательную функцию. Все маленькие и средние одесские котельные оборудованы генераторами еще с прошлой зимы. Если будут блэкауты, то большинство одесситов будут все равно с теплом.

— Думаю, что этот отопительный сезон будет хорошим, пока ничто не указывает на то, что могут быть какие-то большие проблемы», — добавил он.

О том, что абоненты котельной «Северная-2» не останутся без тепла, нашему изданию говорила заместитель городского головы Анна Позднякова:

— Строительство новой трубы не повлияет на сроки начала отопительного сезона на этом объекте. Ведь старая труба, часть которой упала в прошлом году под воздействием стихии, все еще пригодна для временного использования.

Напомним, восстановлением упавшей трубы занимается мэрия Одессы, а средства на ремонт в размере 60 миллионов гривен выделила организация UNICEF. Элементы трубы изготавливаются по индивидуальному проекту. А собирать ее будут на месте.