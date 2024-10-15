Определен подрядчик на ремонт пострадавшей котельной «Северная-2» на ул. Паустовского

Победителем тендера по ремонту разрушенной котельной на Паустовского стало ООО «АКАНТ РБК», зарегистрированное в 2019 году. Соответствующая информация опубликована в системе электронных закупок Prozorro.

Аукцион состоялся 7 октября в формате открытых торгов с особенностями и конкурентом ООО «АКАНТ Реставрационно-строительная компания» стало общество с ограниченной ответственностью «Стикон». Во время торгов ООО «АКАНТ РБК» снизило ожидаемую плату за свои услуги на 56,9 тысячи гривен и стало победителем.

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Впрочем компания должна до 15 октября устранить несоответствия в тендерной документации иначе ее предложение могут отклонить.

Подрядчик должен восстановить опорные конструкции, отремонтировать кровлю, установить новые балки, колонны и заменить освещение. Общий бюджет проекта составляет 11 млн. 26 тыс. грн.

Все работы должны быть выполнены до 20 декабря 2024 года.

Напомним, это вторая попытка выбрать подрядчика этой осенью. Так предыдущий тендер был объявлен 3 сентября и 19 сентября закупку провели с одним участником — обществом с ограниченной ответственностью «КБК Фортис». А 20 сентября подрядчик отказался от выполнения работ.

Восстановлением упавшей трубы котельной «Северная-2» занимается мэрия Одессы — средства на ремонт в размере 60 миллионов гривен выделила организация UNICEF. Работы стартовали в августе, сейчас ведется обустройство фундамента и изготовление конструкции новой трубы. Завершить ремонт планируют до 1 ноября 2024 года.

Котельная «Северная-2» обеспечивает теплом более 120 тысяч жителей города, среди которых десять детсадов, девять школ и шесть медицинских учреждений.