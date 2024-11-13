Программа «Энергодом» в Одессе: как сделать жилье теплее и экономнее

Программа «Энергодом»: Как принять участие в программе

Программа «Энергодом» существует с 2019 года. Финансируется она Государственным учреждением «Фонд энергоэффективности» и органами местного самоуправления. В Одессе — городским советом. С помощью программы жильцы многоквартирного дома могут получить грант на работы и закупки, направленные на повышение энергоэффективности жилья.

В самом начале войны программа «заморозилась» — выдача грантов на масштабные работы была приостановлена. Но последние два года, по словам депутата горсовета Петра Обухова, который курирует проект, спрос на нее появился. И только в этом году Одесский горсовет выделил пять миллионов гривен, заложенных на «Энергодом».

— Процедура принятия участия в программе «Энергодом» несложная, — рассказывает депутат, — Для начала в доме, который хочет в ней участвовать, должно быть организовано ОСМД. Совладельцы проводят у себя общедомовое собрание, на котором принимают решение принять участие в программе. После этого они обращаются в Фонд энергоэффективности, где им дадут формуляры всех необходимых документов. Формы надо заполнить — и можно подавать заявку.

Что можно модернизировать и на какую сумму?

Городской совет вместе с государством компенсируют до 80% расходов на работы по энергосбережению дома. Остальные 20% берут на себя совладельцы. Именно ОСМД контролирует поиск подрядчиков, стоимость закупок и работ и их проведение. Грант приходит уже после окончания модернизации дома и оценки его энергоэффективности. Энергоаудит также берет на себя дом.

Изначально «Энергодом» предлагал два пакета модернизации.

Пакет «А» (легкий) включает относительно недорогие работы с высоким уровнем окупаемости.

Пакет «Б» (комплексный) предполагает более широкий список достаточно сложных модернизаций.

Сейчас, по словам Обухова, Фонд вместе с городом выделяют деньги на любые работы, повышающие энергоэффективность дома: замену окон, ремонт крыши, утепление фасада, установку теплового пункта.

С 5 ноября этого года в программе «Энергодом» появились изменения. Сейчас ОСМД, которые выбрали упрощенный пакет «А», имеют возможность включить в свои проекты замену или модернизацию общедомового котла и вспомогательного оборудования — насосов, систем автоматического регулирования. Это, по мнению Петра Обухова, позволит существенно повысить энергоэффективность дома и снизить расходы на отопление примерно на 20%.

Кроме того, увеличен предельный размер гранта: с двух до трех миллионов гривен. И ОСМД могут позволить себе более дорогие работы.

Изменен и порядок аудита реализованных проектов. В частности — можно подавать заявку на аудит в рамках утепления отдельных секций или частей фасада жилых домов.

То есть при подаче заявки на завершение проекта должно быть утеплено не менее двух стен или секций. Кроме того, должны быть загерметизированы места стыков утепленных и неутепленных участков.

Модернизация всем врагам назло

Несмотря на войну, проекты модернизации многоквартирных домов по программе «Энергодом» продолжают реализовывать. Например, в городе Южном ОСМД «Мирный 26» комплексно переоборудовало свой дом. Создано объединение в девятиэтажном здании, построенном 27 лет назад, где проживает около 150 семей.

Совладельцы выбрали пакет Б «Комплексный». В доме был установлен узел коммерческого учета тепловой энергии, индивидуальный тепловой пункт, автоматические регуляторы температуры на батареях в квартирах и подъездах; утеплены наружные стены; сделана теплоизоляция крыши, системы отопления в местах общего пользования, наружных стен ниже уровня грунта; заменены окна и балконы в квартирах.

По словам председателя ОСМД Натальи Артюшкиной, работа над проектом началась еще в 2019 году. Реализовывать его в Фонде разрешили посекционно — дом состоит из трех секций и имеет более 13,5 тысячи квадратных метров отапливаемой площади.

С началом войны трудностей становилось все больше. Совладельцы начали выезжать. Затем в дом был «прилет», и встал вопрос о целесообразности продолжения работ. На удивление, все совладельцы сплотились и единодушно решили закончить комплексную термомодернизацию дома всем врагам назло.

Общая стоимость проекта составила 20,4 миллиона гривен. Стоимость работ для одной квартиры — 453 гривны за квадратный метр. 14,3 миллиона гривен ОСМД было компенсировано по программе «Энергодом».

Сейчас совладельцы «Мирного 26» живут в современном и экономном доме — ведь платежка за тепло, по словам Наталии Артюшкиной, стала почти в два раза меньше.

Тепло во время блэкаутов

В Одессе в этом году заявки на резервирование средств по программе «Энергодом» подали 12 многоквартирных домов.

Среди них — ОСМД «Одесса-Тополина-10». Это — десятиэтажка, возведенная более 20 лет назад.

— Мы в этом году сделали пока одно действие — очень важное, — отмечает руководитель ОСМД Владимир Ткаченко, — У нас крышная котельная, и мы закупили инвертор трехфазный 10 киловатт и к нему три больших аккумулятора по 100 ампер/часов. За счет этого оборудования мы обеспечиваем работу котельной в момент обесточивания дома. Если нет электричества, котлы и насосы работать не могут, и будет очень холодно. А используя это оборудование, мы запускаем их и во время обесточивания.

По решению общего собрания совладельцев, оборудование было куплено на сумму почти 286 тысяч гривен. Вклад каждой квартиры составлял 40 гривен с квадратного метра площади.

— На компенсацию подали 4 октября. Киевский райисполком наши документы рассмотрел и одобрил. Компенсировать обещают 70%. То есть перевести на наш счет должны 200 тысяч гривен, — рассказывает председатель ОСМД. — Вопрос об утверждении компенсации должны вынести на ближайшую сессию горсовета. Надеюсь, в повестку дня его включат. Если запланируют на следующую сессию — будем ждать.

О дальнейших модернизациях и капитале ОСМД

ОСМД «Одесса-Тополиная-10» — всего два года. Модернизировать свой дом здесь планируют и в дальнейшем.

— Есть еще задумки разные — думаю, что в будущем тоже будем пользоваться программой «Энергодом», — считает Владимир Ткаченко, — Прежде всего меня, как председателя правления ОСМД, беспокоит оборудование котельной — котлы, насосы, вспомогательное оснащение. Плюс — трубопроводы теплоносителя. Они там собраны немножко не так, как я это себе делал бы дома. То есть — невозможно поменять вентиль, не срезав и не приварив кусок трубы. Сборка была сделана качественно — 20 лет все стоит. Но, если вентиль надо перекрыть, возможно, придется вызывать сварщика.

Но с дальнейшей модернизацией дома придется подождать.

— Чтобы что-то сделать, надо иметь какой-то капитал на счету. Ведь государство обещает вернуть нам деньги только после выполненных нами работ. К тому же — с учетом выполнения всех условий Фонда, — подчеркивает Владимир Ткаченко, — Поэтому невозможно ежемесячно или ежеквартально устраивать собрания и собирать деньги на что-то. Люди просто не поймут. Поэтому нужно сделать паузу. Я думаю, нужно пройти отопительный сезон. Прошлый мы прошли «на ура». Все жильцы были довольны. Пройдем этот сезон — а весной уже будем более конкретно что-то думать и решать. С чего реально начать и во что мы можем вложиться — чтобы потом иметь основания надеяться на компенсацию.

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