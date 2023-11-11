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Одесская область: пограничники провели в последний путь погибшего побратима (фото)

Одесская область: пограничники провели в последний путь погибшего побратима (фото)

Пограничники Одесского отряда провели в последний путь своего побратима – главного сержанта Виталия Переберина, погибшего во время выполнения боевого задания на юге Украины.

Об этом сообщили на странице в Facebook Одесского погранотряда.

Пограничники рассказали, что Виталий Переберин – уроженец Донецкой области. В 2003 году призвался в ряды Государственной пограничной службы Украины. А в 2014 году впервые встретился с коварным врагом на Донбассе. Около 13 лет военной службы защищал восточные границы Украины.

Проводы погибшего пограничника в Одесской области

Вернувшись с востока Украины, Виталий продолжил службу в Одесском пограничном отряде. За годы многолетней службы он безупречно и добросовестно выполнял свои служебные обязанности.

С началом полномасштабного вторжения он вместе с собратьями-пограничниками прошел немалый боевой путь, столкнувшись с врагом лицом к лицу.

Пограничники прощаются с погибшим побратимом

Виталий Переберин получил смертельное ранение 5 ноября 2023 года в очередном боевом противостоянии с российскими оккупантами.

«Он был настоящим другом, мужественным, решительным и в то же время добрым, очень светлым человеком. Всегда бок о бок со своими собратьями находился на боевых позициях»,

– рассказали собратья погибшего пограничника.

У мужчины остались жена и 9-летний сын.

Наряду с родными, Героя проводили в последний путь его боевые брузья, военнослужащие пограничного отряда и боевые собратья.

Похороны Виталия Пореберина

Похоронили Героя в поселке Великодолинское Одесской области.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что на фронте погиб одессит Юрий Глодан. 23 апреля 2022 года мужчина потерял свою семью – жену, 3-месячную дочку и тещу – они погибли после попадания российской ракеты в ЖК «Тирас».

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