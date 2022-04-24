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Ракетный удар по Одессе: погибли мама и бабушка 3-месячной девочки (фото)

Ракетный удар по Одессе: погибли мама и бабушка 3-месячной девочки (фото)

В результате ракетного удара по Одессе в субботу, 23 апреля 2022 года, после прилета ракеты в жилой комплекс погибла целая семья – молодая девушка Валерия Глодан с 3-месячной дочкой на руках, а также ее мама.

Фото погибших опубликовал в Facebook отец семейства Юрий Глодан, который, по роковому стечению обстоятельств, в момент удара вышед из дома.

«Мои родненькие, царствие небесное! Вы в наших сердцах!»,

– написал мужчина.

Рідненькі мої, Царство небесне! Ви в наших сердцях!

Опубликовано Юрием Глоданом Суббота, 23 апреля 2022 г.

 

А на странице Зеленого театра сообщили, что погибшая Валерия была подругой многих членов их команды.

«Мы просим всех театралов не оставаться безучастными и помочь вместе с нами и друзьями семье погибших»,

– говорится в сообщении.

Друзі, нам важко повірити в це та підібрати слова.

Сьогодні через ракетний удар в Одесі загинула подруга багатьох…

Опубликовано Зелений театр Суббота, 23 апреля 2022 г.

Напомним, в субботу, 23 апреля 2022 года, Одесса подверглась массированному ракетному обстрелу.
После попадания ракеты загорелся один из высотных домов. Есть жертвы среди мирного населения.

Ракеты по Одессе запустили с самолетов над Каспием: их наводили беспилотники.

По последним данным погибли 8 человек, в том числе 3-х месячная девочка. Порядка двух десятков человек были ранены.

Фото с Facebook-страниц Юрия Глодана и Зеленого театра

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Редакция ПРОФИЛЬ

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