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Одеська область: прикордонники провели в останню путь загиблого побратима (фото)

Одеська область: прикордонники провели в останню путь загиблого побратима (фото)

Прикордонники Одеського загону провели в останню путь свого побратима – головного сержанта Віталія Переберіна, який загинув під час виконання бойового завдання на півдні України.

Про це повідомили на сторінці у Facebook Одеського прикордонного загону.

Прикордонники розповіли, що Віталій Переберін – уродженець Донецької області. У 2003 році закликався до лав Державної прикордонної служби України. А 2014 року вперше зустрівся з підступним ворогом на Донбасі. Близько 13 років військової служби захищав східні кордони України.

Проводи загиблого прикордонника в Одеській області

Повернувшись зі Сходу України, Віталій продовжив службу в Одеському прикордонному загоні. За роки багаторічної служби він бездоганно та сумлінно виконував свої службові обов’язки.

З початком повномасштабного вторгнення він разом із побратимами-прикордонниками пройшов чималий бойовий шлях, зіткнувшись з ворогом віч-на-віч.

Прикордонники прощаються з загиблим побратимом

Віталій Переберін отримав смертельне поранення 5 листопада 2023 року у черговому бойовому протистоянні з російськими окупантами.

«Він був справжнім другом, мужнім, рішучим і в той же час доброю, дуже світлою людиною. Завжди пліч-о-пліч зі своїми побратимами знаходився на бойових позиціях»,

– розповіли побратими загиблого прикордонника.

У чоловіка залишилися дружина та 9-річний син.

Поряд із рідними, Героя проводили в останній шлях його бойові брузі, військовослужбовці прикордонного загону та бойові побратими.

Похорон Віталія Пореберіна

Поховали Героя у селищі Великодолинське Одеської області.

Раніше «Одеське життя» повідомляло, що на фронті загинув одесит Юрій Глодан. 23 квітня 2022 року чоловік втратив свою сім’ю – дружину, 3-місячну доньку та тещу – вони загинули після влучення російської ракети до ЖК «Тірас».

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