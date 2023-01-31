Одесская епархия ПЦУ переходит на новый церковный календарь

В Одесской епархии Православной церкви Украины, после опроса священников и прихожан во всех своих парафиях, приняли решение перейти на новоюлианский календарь.

Об этом сообщили в Одесской епархии Православной церкви Украины.

В понедельник, 30 января 2023 года, в кафедральном соборе Рождества Христова г. Одессы, состоялось общее собрание Одесской епархии на тему календарных изменений.

В результате обсуждения было принято решение, что приходы Одесской епархии все желают полностью перейти на новоюлианский календарь и не имеют существенных разногласий в громадах по этому вопросу.

Также было утверждено, что вопрос общецерковной реформы календаря нуждается в мудром подходе и соборном решении всей Православной Церкви Украины.

Новоюлианский календарь по датам совпадает с григорианским, по которому живет большая часть христиан во всем мире, а также светские власти государств, в том числе Украина.

Ранее церковь пользовалась устаревшим неточным юлианским календарем, не соотвествующим астрономической действительности.

Для примера, Рождество прихожане ПЦУ в Одесской области теперь официально и полноценно будут праздновать 25 декабря. На 13 дней назад сместятся и даты других церковных праздников.

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