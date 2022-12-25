В «Дії» каждый украинец может проголосовать, какого числа праздновать Рождество

По предложению Министра культуры и информационной политики в приложении «Дія» запущен опрос о дате празднования Рождества: 25 декабря, вместе со все миром, или 7 декабря, по устаревшему юлианскому календарю.
По сути, речь идет о переходе Православной церкви Украины с неточного юлианского календаря, по которому сейчас отмечаются православные церковные праздники, к более точному григорианскому. По которому, собственно, и живет светское общество в Украине и во всем мире.
Опрос уже доступен в приложении и, по сути, является референдумом. Инициировало его проведение Министерство культуры Украины.
В опросе есть четыре варианта ответа:
- 25 декабря;
- 7 января;
- В обе даты;
- Не праздновать вовсе.
Как проголосовать:
Зайти в приложение Дія
1. Выбрать пункт “Послуги”
2. Выбрать пункт “Опитування”
3. Нажать кнопку “Взяти участь”
4. Нажать кнопку “Варіанти відповіді”
5. Выбрать свой вариант
Отметим, что на данный момент в опросе лидирует вариант с 25 декабря. Он набрал около 60% голосов. За то, чтобы Рождество по-прежнему праздновали 7 января проголосовала четверть украинцев – 25 %.
Ранее «Одесская Жизнь» давала разъяснение епископа Православной церкви Украины Афанасия относительно того, когда украинские православные будут праздновать Рождество.
Читайте также:
Рождество и рождественский пост: когда праздновать, а когда поститься?