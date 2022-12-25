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В «Дії» каждый украинец может проголосовать, какого числа праздновать Рождество

В «Дії» каждый украинец может проголосовать, какого числа праздновать Рождество

По предложению Министра культуры и информационной политики в приложении «Дія» запущен опрос о дате празднования Рождества: 25 декабря, вместе со все миром, или 7 декабря, по устаревшему юлианскому календарю.

По сути, речь идет о переходе Православной церкви Украины с неточного юлианского календаря, по которому сейчас отмечаются православные церковные праздники, к более точному григорианскому. По которому, собственно, и живет светское общество в Украине и во всем мире.

Опрос уже доступен в приложении и, по сути, является референдумом. Инициировало его проведение Министерство культуры Украины.

В опросе есть четыре варианта ответа:

  1. 25 декабря;
  2. 7 января;
  3. В обе даты;
  4. Не праздновать вовсе.

Как проголосовать:

Зайти в приложение Дія

1. Выбрать пункт “Послуги”

2. Выбрать пункт “Опитування”

3. Нажать кнопку “Взяти участь”

4. Нажать кнопку “Варіанти відповіді”

5. Выбрать свой вариант

Отметим, что на данный момент в опросе лидирует вариант с 25 декабря. Он набрал около 60% голосов. За то, чтобы Рождество по-прежнему праздновали 7 января проголосовала четверть украинцев – 25 %.

Ранее «Одесская Жизнь» давала разъяснение епископа Православной церкви Украины Афанасия относительно того, когда украинские православные будут праздновать Рождество.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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