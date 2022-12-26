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Руководство двух украинских церквей обсудило реформу церковного календаря

Руководство двух украинских церквей обсудило реформу церковного календаря

24 декабря 2022 года во время встречи главы УГКЦ Святослава с главой ПЦУ Эпифанием говорили о реформе церковного календаря.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской Греко-Католической церкви.

24 декабря 2022 года глава УГКЦ Святослав провел встречу с митрополитом киевским и всей Украины ПЦУ Эпифанием.

Руководство церквей  обсудило современную ситуацию в межконфессиональных и государственно-церковных взаимоотношениях в Украине, продолжающуюся российскую агрессию против нашего государства, перспективы развития Украины в послевоенное время и другие актуальные вопросы.

Реформа церковного календаря

Особое внимание предстоятели церквей обратили на согласование позиций по реформе церковного календаря, вопрос о которой все острее встает перед Рождественскими и Пасхальными праздниками.

После обсуждения было предложено создать общую рабочую группу, которая должна всесторонне изучить этот вопрос. Эта рабочая группа должна выработать конкретные предложения для руководителей и синодов обеих Церквей в контексте приготовления к празднованию 1700-летия Первого Вселенского Собора, состоявшегося в Никее в 325 году. На этом Соборе были определены календарные принципы церковной жизни.

Напомним, что Украинская Греко-Католическая и Православная церковь Украины до сих пор для церковных праздников пользуются устаревшим юлианским календарем. Поэтому христианские праздники в них отмечаются на 13 позже, чем у христиан всего иного мира.

Сейчас, в связи с российской вооруженной агрессией и вторжением в Украину, вопрос церковного календаря встал особенно остро. Ведь российская православная церковь, которая до сих пор имеет влияние на многих верующих в Украине, всецело поддерживает и одобряет убийства украинцев российскими захватчиками. И именно эта церковь всячески цепляется за юлианский календарь, чтобы отделять с его помощью российских верующих от христиан остального мира.

Поэтому в предрождественские дни в приложении Дія украинское государство провело опрос украинцев: поддерживают ли они переход церквей на григорианский календарь, по которому наше светское общество и весь мир живут уже более ста лет.

Переход на григорианский календарь поддержали 60% участников опроса, остаться со старым юлианским хотят 25% украинцев.

Ранее «Одесская Жизнь» давала разъяснение епископа Православной церкви Украины Афанасия относительно того, когда украинские православные будут праздновать Рождество.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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