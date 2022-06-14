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Сегодня ночью одесситы смогут увидеть «клубничное суперлуние»

Сегодня ночью одесситы смогут увидеть «клубничное суперлуние»

В ночь на среду, 15 июня 2022 года, в Украине и в частности в Одессе можно будет увидеть полнолуние, но не совсем обычное, а так называемое «клубничное суперлуние».

Суперлуние – это астрономическое явление, которое происходит при совпадении полнолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. А «клубничное» оно потому что именно в эти дни начинается активный сезон сбора клубники.

По информации астрономов, к 1:23 среды, 15 июня, Луна достигнет ближайшей точки к Земле – точки перигея. Спутник Земли будет находиться на расстоянии 357 433 км от центра нашей планеты, и поэтому визуально будет казаться больше, чем обычно.

«Клубничная» Луна станет первой из нескольких суперлуний, которые появятся этим летом.

А астрологи уверяют, что Луна в этом месяце обладает особенно сильным магическим воздействием, и сегодняшняя полночь – весьма благоприятный период для совершения ритуалов на денежную удачу и исполнение желаний.

Фото: Телеграм-канал «Курс Одесса»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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