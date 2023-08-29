Новини Одеси та Одеської області

Одесити зможуть у серпневому небі побачити “Блакитний Місяць”

Одесити зможуть у серпневому небі побачити “Блакитний Місяць”

Останньої серпневої ночі одесити зможуть побачити у небу супермісяць під назвою “Блакитний”. Це буде найяскравіший і найбільший повний місяць у 2023 році, місяць буде на 7% більше, ніж звичайний.

Про це повідомляє Space.

Щоб побачити “Блакитний Місяць”, треба одразу після заходу сонця дивитися на схід.

“Блакитний Місяць” є відносно рідкісним астрономічним явищем і такий повний місяць називають саме так, коли він є третім повним місяцем у сезоні, де є чотири таких же події замість трьох.

Окрім того, це буде супермісяць — тобто небесне тіло буде знаходитись максимально близько до Землі.

Разом тієї ночі можна буде спостерігати за появою візуально поряд з місяцем дуже яскравого Сатурна.

Останній “Блакитний Місяць” зійшов у серпні 2021 року. А наступний, як очікується, зійде у серпні 2024 року.

Насправді Місяць не набуває блакитного відтінку. Хоча таке також буває, але дуже рідко. Це явище пов’язане з відбитим світлом, яке проходить через атмосферу Землі.

Вважається, що термін “Блакитний Місяць” походить із відомої ідіоми в англійській мові “Once in a Blue Moon” (якщо перекладати дослівно — “Одного разу при “Блакитному Місяці”). Цей вислів використовують, коли хочуть сказати про подію, яка трапляється або дуже рідко, або взагалі ніколи.

Читайте також:

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати