Одесити зможуть у серпневому небі побачити “Блакитний Місяць”

Останньої серпневої ночі одесити зможуть побачити у небу супермісяць під назвою “Блакитний”. Це буде найяскравіший і найбільший повний місяць у 2023 році, місяць буде на 7% більше, ніж звичайний.

Про це повідомляє Space.

Щоб побачити “Блакитний Місяць”, треба одразу після заходу сонця дивитися на схід.

“Блакитний Місяць” є відносно рідкісним астрономічним явищем і такий повний місяць називають саме так, коли він є третім повним місяцем у сезоні, де є чотири таких же події замість трьох.

Окрім того, це буде супермісяць — тобто небесне тіло буде знаходитись максимально близько до Землі.

Разом тієї ночі можна буде спостерігати за появою візуально поряд з місяцем дуже яскравого Сатурна.

Останній “Блакитний Місяць” зійшов у серпні 2021 року. А наступний, як очікується, зійде у серпні 2024 року.

Насправді Місяць не набуває блакитного відтінку. Хоча таке також буває, але дуже рідко. Це явище пов’язане з відбитим світлом, яке проходить через атмосферу Землі.

Вважається, що термін “Блакитний Місяць” походить із відомої ідіоми в англійській мові “Once in a Blue Moon” (якщо перекладати дослівно — “Одного разу при “Блакитному Місяці”). Цей вислів використовують, коли хочуть сказати про подію, яка трапляється або дуже рідко, або взагалі ніколи.

Читайте також: