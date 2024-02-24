Одесситы почтили память павших воинов у народного мемориала – фотофакт

Сегодня, 24 февраля 2924 года, во вторую годовшину с начала полномасштабной агрессии страны-террористки россии против Украины, в Одессе прошла акция памяти возле народного мемориала на Екатерининской площади, так как мемориала защитникам в городе пока что нет.
«В Одессе нет мемориала защитникам, поэтому родные военных и неравнодушные одесситы пришли на Екатерининскую площадь, где флажки с позывными погибших воинов»,
– сообщает Телеграм-канал «Одеське життя».
Здесь же побывала и корреспондент «Одесской жизни».
Некоторые участники акции напомнили, что война с россией продолжается не только последние два года – она идет уже 10 лет.
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Напомним, народный мемориал на Екатерининской площади появился в сентябре 2023 года. Он разместился возле постамента демонтированного памятника Екатерине II.
Также мы рассказывали, что в Одессе продолжается создание Мемориала в честь погибших защитников Украины в сквере за зданием областной военной администрации.
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Автор фото: Виктория Кучурка