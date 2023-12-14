Стало известно, как в Одессе будут выглядеть таблички в память о погибших военных

В Одессе мемориальные таблички в честь защитников, погибших на войне с россией, которые установят на домах, будут выполнены в едином дизайне. Такое решение приняла историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета.
Сегодня, 14 декабря, члены историко-топонимической комиссии Одесского горсовета проголосовали за единый дизайн мемориальных табличек, которые будут устанавливать на домах, где жили погибшие защитники Украины.
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Памятные знаки будут выполнены в стиле награды Крест боевых заслуг. Надпись на табличках будет выполняться специально подобранным шрифтом.
Таблички будут выполнены из композитного материала небесно-голубого цвета с золотой окантовкой. На них будет указано имя и позывной погибшего военнослужащего, годы его жизни и другая информация.
фото — Думская
Идею дизайна, который разработал график Нил Хасевич, презентовали участники проекта «Літери в місті».
В качестве примера была презентована табличка с информацией об Игоре Терехине – известном одесском журналисте, писателе и сомелье, воину 126-й бригады теробороны, который погиб в Херсонской области в январе 2023 года.
Ранее в мэрии Одессы определились с с видом унифицированных надгробий на могилах защитников, погибших на войне с россией.