Стало известно, как в Одессе будут выглядеть таблички в память о погибших военных

Сегодня, 14 декабря, члены историко-топонимической комиссии Одесского горсовета проголосовали за единый дизайн мемориальных табличек, которые будут устанавливать на домах, где жили погибшие защитники Украины.

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Памятные знаки будут выполнены в стиле награды Крест боевых заслуг. Надпись на табличках будет выполняться специально подобранным шрифтом.

Таблички будут выполнены из композитного материала небесно-голубого цвета с золотой окантовкой. На них будет указано имя и позывной погибшего военнослужащего, годы его жизни и другая информация.

фото — Думская

Идею дизайна, который разработал график Нил Хасевич, презентовали участники проекта «Літери в місті».

В качестве примера была презентована табличка с информацией об Игоре Терехине – известном одесском журналисте, писателе и сомелье, воину 126-й бригады теробороны, который погиб в Херсонской области в январе 2023 года.

Ранее в мэрии Одессы определились с с видом унифицированных надгробий на могилах защитников, погибших на войне с россией.