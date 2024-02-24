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Одесити вшанували пам’ять загиблих воїнів біля народного меморіалу – фотофакт

Одесити вшанували пам’ять загиблих воїнів біля народного меморіалу – фотофакт

Сьогодні, 24 лютого 2924 року, у другій річниці від початку повномасштабної агресії країни-терористки Росії проти України, в Одесі пройшла акція пам’яті біля народного меморіалу на Катерининській площі, оскільки меморіалу захисникам у місті поки що немає.

«В Одесі нема меморіалу захисникам, тому рідні військових та небайдужі одесити прийшли на Катерининську площу, де прапорці із позивними загиблих воїнів»,

– повідомляє Телеграм-канал «Одеське життя».

Тут-таки побувала і кореспондент «Одеського життя».

Акція в Одесі в другу річницю з початку війни

Деякі учасники акції нагадали, що війна з росією триває не лише останні два роки – вона триває вже 10 років.

Одеса, Катерининська площа 24 лютого 2024

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Нагадаємо, народний меморіал на Катерининській площі з’явився у вересні 2023 року. Він розмістився біля постаменту демонтованого пам’ятника Катерині ІІ.

Учасники акції в Одесі на Катерининській площі

Також ми розповідали, що в Одесі триває створення меморіалу. на честь загиблих захисників України у сквері за будівлею обласної військової адміністрації.

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Автор фото: Вікторія Кучурка

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Редакція ПРОФІЛЬ

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