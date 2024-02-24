Одесити вшанували пам’ять загиблих воїнів біля народного меморіалу – фотофакт

Сьогодні, 24 лютого 2924 року, у другій річниці від початку повномасштабної агресії країни-терористки Росії проти України, в Одесі пройшла акція пам’яті біля народного меморіалу на Катерининській площі, оскільки меморіалу захисникам у місті поки що немає.
«В Одесі нема меморіалу захисникам, тому рідні військових та небайдужі одесити прийшли на Катерининську площу, де прапорці із позивними загиблих воїнів»,
– повідомляє Телеграм-канал «Одеське життя».
Тут-таки побувала і кореспондент «Одеського життя».
Деякі учасники акції нагадали, що війна з росією триває не лише останні два роки – вона триває вже 10 років.
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Нагадаємо, народний меморіал на Катерининській площі з’явився у вересні 2023 року. Він розмістився біля постаменту демонтованого пам’ятника Катерині ІІ.
Також ми розповідали, що в Одесі триває створення меморіалу. на честь загиблих захисників України у сквері за будівлею обласної військової адміністрації.
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Автор фото: Вікторія Кучурка