Одесити вшанували пам’ять загиблих воїнів біля народного меморіалу – фотофакт

«В Одесі нема меморіалу захисникам, тому рідні військових та небайдужі одесити прийшли на Катерининську площу, де прапорці із позивними загиблих воїнів»,

– повідомляє Телеграм-канал «Одеське життя».

Тут-таки побувала і кореспондент «Одеського життя».

Деякі учасники акції нагадали, що війна з росією триває не лише останні два роки – вона триває вже 10 років.

Нагадаємо, народний меморіал на Катерининській площі з’явився у вересні 2023 року. Він розмістився біля постаменту демонтованого пам’ятника Катерині ІІ.

Також ми розповідали, що в Одесі триває створення меморіалу. на честь загиблих захисників України у сквері за будівлею обласної військової адміністрації.

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Автор фото: Вікторія Кучурка